Лукашенко набросился на Украину с новыми обвинениями - что случилось

Протесты против режима Александра Лукашенко разжигают якобы за пределами Беларуси, утверждает он сам. Для этого "американцы" создали целый комплекс опорных пунктов за рубежом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью непризнанного Западом президента российским СМИ.

По его словам, виновные в протестах США, Украина, Литва, Чехия — одиозный политик ни разу не признал, что авторами их стали простые белорусы.

Президент утверждает, что "давно справились с этими проблемами", если бы не внешнее вмешательство.

"Что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", — утверждает Лукашенко.

Также он напомнил об отсутствии каких-либо намерений контактировать с представителями объединенной оппозиции.

"С "кем-либо" президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция, а это, скорее всего – это та, которая эти две программы выдвинула – мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать?" — добавил он.

Лукашенко уже не в первый раз упрекает Украину и нескольким соседним государствам о попытках вмешательства в белорусскую политику. Ранее он утверждал, что причастна также Польша — она вообще якобы хотела аннексировать Гродненскую область.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко наконец прокомментировал громкий скандал, связанный с Украиной и РФ — он стал утверждать, что изменение главы КГБ республики связана с делом о задержании 33 "вагнеровцев" в июле этого года.