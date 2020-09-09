Сколько Google платит своим работникам - вы будете шокированы

Американские журналисты наконец опубликовали данные о зарплатах, которые предлагают потенциальным сотрудникам Google. Их обнародовало авторитетное издание Business Insider. Стоит обратить внимание на то, что эту информацию журналисты издания получили из открытых заявок компании на релокейт специалистов в США. Что важно понимать, Google, как и другие американские компании, должна публиковать информацию по зарплатам в заявках на получение виз для иностранных сотрудников. Эти данные впоследствии публикует правительство США. На основе этих данных издание проанализировало более 6000 визовых заявок от Google. К слову, здесь говорится о базовой зарплате, то есть здесь не учтены опционы и бонусы, передает ONLINE.UA.
Сколько зарабатывают в Google
- Инженер-программист Google — до 353 тысяч долларов;
- Вице-президент по инжинирингу (Калифорния) — 475 000 долларов;
- Инженер-программист (Калифорния) — 100 — 353 тысяч долларов;
- Директор по разработке программного обеспечения надежности сайта (Калифорния) — 389 тыс долларов;
- Технический менеджер — 182 — 260 тыс долларов;
- Инженер по конфиденциальности (Калифорния) — 120 — 184 тыс долларов;
- Инженер (разработка приложений) — 105 — 189 тыс долларов;
- Ученый-исследователь — 132 — 268 тыс долларов;
- Специалист по данным — 105 — 200 тыс долларов;
- Инженер-проектировщик — 93 — 153 тыс долларов;
- Аналитик данных — 84 — 162 тыс долларов;
- Аналитическое управление — 92482 — 128 тыс долларов;
- Инженер процессорных архитектур (Калифорния) — 124 — 187 тыс долларов;
- Инженер по аппаратному обеспечению (Калифорния) — 110 — 243 тысяч долларов;
- Инженер по аппаратному обеспечению (Иллинойс) — 93 — 149 тыс долларов;
- Инженер по надежности оборудования (Калифорния) — 109 — 126 тыс долларов;
- Сетевой инженер — 81 — 187 тыс долларов;
- Инженер по оптическим сетям (Колорадо) — 116 тыс долларов;
- Инженер-технолог — 12 — 195 тыс долларов;
- Инженер-механик — 106 — 124 тысяч долларов;
- Продуктовый менеджер — 114 650 — 217 416 долларов;
- Глобальный продакт-лед — 124 — 200 тыс долларов;
- Менеджер по продукции группы (Калифорния) — 250 тыс долларов;
- Менеджер по маркетингу продукта — 118 — 234 тысяч долларов;
- Менеджер проекту (Калифорния) — 153 — 204 тысяч долларов;
- Аналитик по продукту (Калифорния) — 85 — 163 тысяч долларов;
- UX-дизайнер — 250000 долларов;
- UX-исследователь — 102 — 206 000 долларов;
- UX-инженер — 116 — 206 000 долларов;
- UX-дизайнер — 120 — 250 000 долларов;
- Писатель UX (Калифорния) — 125 000 долларов;
- Дизайнер взаимодействия (Interaction designer) — 104 — 233 тысяч долларов;
- Визуальный дизайнер — 123 — 196 000 долларов;
- Старший юрисконсульт — 303 тысяч долларов;
- Финансовый аналитик — 175 тыс долларов;
- Старший юрист (Калифорния) — 303 тысяч долларов;
- Корпоративный юрист (Калифорния) — 265 — 290 тыс долларов;
- Специалист по политике — 149 — 165 тыс долларов;
- Бизнес-аналитик — 93 — 169 тыс долларов;
- Деловые операции (Калифорния) — 135 тыс долларов;
- Операционный аналитик — 114 — 137 тыс долларов
- Финансовый аналитик — 100 — 175 тыс долларов;
- Финансовый менеджер — 184 — 187 тыс долларов;
- Бухгалтер — 106 — 146 тыс долларов.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Google ошеломила мир смелыми планами — ее руководство заявило о том, что планирует построить собственный город.