Сколько Google платит своим работникам - вы будете шокированы

Американские журналисты наконец опубликовали данные о зарплатах, которые предлагают потенциальным сотрудникам Google. Их обнародовало авторитетное издание Business Insider. Стоит обратить внимание на то, что эту информацию журналисты издания получили из открытых заявок компании на релокейт специалистов в США. Что важно понимать, Google, как и другие американские компании, должна публиковать информацию по зарплатам в заявках на получение виз для иностранных сотрудников. Эти данные впоследствии публикует правительство США. На основе этих данных издание проанализировало более 6000 визовых заявок от Google. К слову, здесь говорится о базовой зарплате, то есть здесь не учтены опционы и бонусы, передает ONLINE.UA.

Сколько зарабатывают в Google