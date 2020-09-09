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Сколько Google платит своим работникам - вы будете шокированы

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Сколько Google платит своим работникам - вы будете шокированы Фото з відкритих джерел

Американские журналисты наконец опубликовали данные о зарплатах, которые предлагают потенциальным сотрудникам Google. Их обнародовало авторитетное издание Business Insider. Стоит обратить внимание на то, что эту информацию журналисты издания получили из открытых заявок компании на релокейт специалистов в США. Что важно понимать, Google, как и другие американские компании, должна публиковать информацию по зарплатам в заявках на получение виз для иностранных сотрудников. Эти данные впоследствии публикует правительство США. На основе этих данных издание проанализировало более 6000 визовых заявок от Google. К слову, здесь говорится о базовой зарплате, то есть здесь не учтены опционы и бонусы, передает ONLINE.UA.

Сколько зарабатывают в Google

Инженерия и данные:
  • Инженер-программист Google — до 353 тысяч долларов;
  • Вице-президент по инжинирингу (Калифорния) — 475 000 долларов;
  • Инженер-программист (Калифорния) — 100 — 353 тысяч долларов;
  • Директор по разработке программного обеспечения надежности сайта (Калифорния) — 389 тыс долларов;
  • Технический менеджер — 182 — 260 тыс долларов;
  • Инженер по конфиденциальности (Калифорния) — 120 — 184 тыс долларов;
  • Инженер (разработка приложений) — 105 — 189 тыс долларов;
  • Ученый-исследователь — 132 — 268 тыс долларов;
  • Специалист по данным — 105 — 200 тыс долларов;
  • Инженер-проектировщик — 93 — 153 тыс долларов;
  • Аналитик данных — 84 — 162 тыс долларов;
  • Аналитическое управление — 92482 — 128 тыс долларов;
Аппаратное обеспечение, сети, производство
  • Инженер процессорных архитектур (Калифорния) — 124 — 187 тыс долларов;
  • Инженер по аппаратному обеспечению (Калифорния) — 110 — 243 тысяч долларов;
  • Инженер по аппаратному обеспечению (Иллинойс) — 93 — 149 тыс долларов;
  • Инженер по надежности оборудования (Калифорния) — 109 — 126 тыс долларов;
  • Сетевой инженер — 81 — 187 тыс долларов;
  • Инженер по оптическим сетям (Колорадо) — 116 тыс долларов;
  • Инженер-технолог — 12 — 195 тыс долларов;
  • Инженер-механик — 106 — 124 тысяч долларов;
продакт Менеджеры
  • Продуктовый менеджер — 114 650 — 217 416 долларов;
  • Глобальный продакт-лед — 124 — 200 тыс долларов;
  • Менеджер по продукции группы (Калифорния) — 250 тыс долларов;
  • Менеджер по маркетингу продукта — 118 — 234 тысяч долларов;
  • Менеджер проекту (Калифорния) — 153 — 204 тысяч долларов;
  • Аналитик по продукту (Калифорния) — 85 — 163 тысяч долларов;
UX-дизайн
  • UX-дизайнер — 250000 долларов;
  • UX-исследователь — 102 — 206 000 долларов;
  • UX-инженер — 116 — 206 000 долларов;
  • UX-дизайнер — 120 — 250 000 долларов;
  • Писатель UX (Калифорния) — 125 000 долларов;
  • Дизайнер взаимодействия (Interaction designer) — 104 — 233 тысяч долларов;
  • Визуальный дизайнер — 123 — 196 000 долларов;
Юридические, деловые и другие вопросы
  • Старший юрисконсульт — 303 тысяч долларов;
  • Финансовый аналитик — 175 тыс долларов;
  • Старший юрист (Калифорния) — 303 тысяч долларов;
  • Корпоративный юрист (Калифорния) — 265 — 290 тыс долларов;
  • Специалист по политике — 149 — 165 тыс долларов;
  • Бизнес-аналитик — 93 — 169 тыс долларов;
  • Деловые операции (Калифорния) — 135 тыс долларов;
  • Операционный аналитик — 114 — 137 тыс долларов
  • Финансовый аналитик — 100 — 175 тыс долларов;
  • Финансовый менеджер — 184 — 187 тыс долларов;
  • Бухгалтер — 106 — 146 тыс долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Google ошеломила мир смелыми планами — ее руководство заявило о том, что планирует построить собственный город.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Google, зарплаты в Google, технологии, зарплаты, програмісти, ринок праці
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