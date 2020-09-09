Я буду лучше - Ломаченко поразил предупреждением Лопесу перед боем

Украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно прибыл в Соединенные Штаты для нового боя, выступил с громким предупреждением для соперника. Он отметил, что победит американца Теофимо Лопеса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Top Rank.

По его словам, он вернется домой с 4-мя чемпионскими поясами.

"Теофимо Лопес может говорить все, что угодно. У него это очень хорошо получается. В течение последних двух лет он только и делал, что говорил обо мне. Хорошо для Теофимо. Когда мы подеремся в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова. Я буду лучше него и заберу домой в Украину четыре чемпионских пояса", — заявил Ломаченко.

Следует напомнить, украинец и американец должны были встретиться в конце мая, их бой сорвал глобальный карантин, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19 .

Долгое время проведения дуэли оставалось под угрозой, пока в конце лета промоутеры не пришли к согласию — и не выбрали датой 17 октября.

Организация боя сопровождалась также другими сложностями, Лопес хотел получить гораздо больше денег, чем ему предложили. Промоутеры возмутились такими требованиями, поскольку зрителей на трибунах, вероятно, не будет, а вот молодой боксер, по их мнению, слишком сильное представление о себе.

Тогда Ломаченко предоставил Лопесу часть своего гонорара, это удовлетворило другую сторону — накануне 9 сентября они же подписали контракт на бой.

Как сообщал ONLINE.UA, промоутеры согласовали место для встречи украинского и американского боксеров. По словам Боба Арума, главы компании Top Rank, бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Следует заметить, что локация способна поместить в 12 тысяч человек. Впрочем, согласно эпидемическим правилам, бой будет проходить без всякого зрителя.