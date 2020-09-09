Вы посмотрите, что происходит - Лукашенко снова бьет тревогу

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко которого не признают легитимным очень многие страны, неожиданно стал утверждать, что в Беларуси и России "единая армия". Кроме того, скандальный политик продолжает уверять, что Западу больше нужна Россия, а не Беларусь, которая рассматривается только как трамплин. Также диктатор пожаловался, что интеграцию, прописанную в союзном договоре Беларуси и РФ, сейчас реализовать невозможно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА".

"Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас тесная экономическая кооперация. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе резерв (силовиков — ред.), который, кстати, не использовался. Дай бог и использоваться не будет.А если бы вдруг это произошло, мы бы немедленно защищали Россию. Так, как Россия создала резерв сегодня. Потому что на внешних границах вы посмотрите, что происходит" , — заявил Александр Лукашенко.

Журналисты также поинтересовались у диктатора о возможной глубине интеграции с Россией. Лукашенко на это ответил, что нет никаких вопросов с точки зрения экономической интеграции.

"Никаких нет проблем. Главное — равноправная основа. Но не все объединить и пополам поделить, это — глупость, мы подавимся от этого куска. Должна быть равноправная основа".

На вопрос о потенциальной глубине интеграции с военной и политической точки зрения Лукашенко ответил, что не считает, что сегодня "надо ломать те структуры в политике, которые есть".

"У нас есть Высший Государственный совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные. Но Высшая Госсовет не функционирует в полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть — общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они не работают так, как следует. Прежде чем городить забор и создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг", — добавил Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко признался, как обманул Украину.