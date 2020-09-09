США нанесли удар по престижу российской науки - что случилось

Представители NASA решили отказаться от места на российском космическом корабле "Союз" для американских космонавтов. "Лодка" должен направить экипаж Международной космической станции уже весной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на годовой отчет "Роскосмоса" и медиа.

По обнародованным данным, впервые в истории на орбиту "Союз" отправит исключительно российский экипаж. Еще весной директор NASA Джим Брандестайн предположил, что американская сторона не покупать места на корабле на апрель-2021 .

Что интересно, американские деньги за доставку космонавтов на МКС за эти годы стали в значительной суммой бюджета "Роскосмоса". Сейчас сумма за один "билет" на "Союз" стоит в 90 миллионов долларов США.

Согласно информации Управления главного инспектора США по состоянию на прошлый год цена за одно место для космонавта в новом космическом корабле Crew Dragon достигает 55 миллионов долларов. В то же время место на борту Starliner будет стоить дороже, до 90 миллионов.

Crew Dragon уже прошел полноценные испытания, он может выходить с экипажем на орбиту, стыковаться с МКС и возвращать космонавтов на Землю. Соответствующие миссии аппарат совершил 30 мая и 2 августа.

Предполагается, что новый полет Crew Dragon может произойти уже в октябре 2020 года.

Упомянутый Starliner — это прямой конкурет кораблю Crew Dragon от SpaceX, его разработкой занимались специалисты компании Boeing.

Как сообщал ONLINE.UA, команда австралийских ученых провела масштабное исследование, направленное на поиск сигналов из космоса, указывают на возможное внеземное жизни. Впрочем, его итоги оказались разочаровывающими. Интересные подробности проекту — по ссылке.