Кабмин готовит приятный сюрприз для украинцев - первые подробности

Команда главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля хочет предложить разрешить использовать цифровой формат паспортов для путешествий самолетами в пределах Украины — это решение члены правительства поддержали на заседании 9 сентября. Отмечается, что Кабмин предложит Верховной Раде внести изменения в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации. По словам главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, правительство устроило эксперимент по использованию для внутренних воздушных перевозок в пределах нашей страны цифрового паспорта и цифрового паспорта для выезда за границу. Чиновник также обратил внимание на то, что каждый проект должен реализовываться на уровне закона в случае успеха, передает ONLINE.UA.

"Поэтому проектом акта предлагается дополнить пункты 61 и 62 закона Украины "О внесении изменений в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации" новыми абзацами, где предусмотреть возможность предъявления для воздушных перевозок в пределах Украины e-паспорта или e-паспорта для выезда за границу. Прошу поддержать с доработкой в однодневный срок", — подчеркнул Владислав Криклий.

После этого глава МВД Арсен Аваков напомнил всем присутствующим, что правильно говорить цифровой образ паспорта гражданина Украины, а понятие "e-паспорт" в законодательстве нет. Криклий на это ответил, что в постановлении так и сказано. Кабмин проект постановления поддержал с доработкой в 1 день.

С отдельным комментарием по этому поводу также выступил сам глава КМУ Денис Шмыгаль.

"Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Внедрение цифровых услуг и сервисов — это часть большой стратегии Президента "государство в смартфоне" и осовременивания страны ", — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Денис Шмыгаль срочно приказал руководителю Днепропетровской ОГА разобраться с забастовкой работников на шахте "Криворожского железорудного комбината", которые остались под землей из-за проблем с зарплатой.