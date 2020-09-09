В ожидании новых санкций - Украина выступила с неожиданным заявлением

В Евросоюзе согласовали продление санкций против России еще на пол года через агрессию, причиненный против Украины. Между тем Министерство иностранных дел призывает Брюссель к расширению этого удара. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместительницы министра Эмине Джапарова.

По ее словам, украинская сторона приветствует продолжение санкционного давления, посягательство на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины не должны оставаться без жесткой реакции.

"Мы приветствуем согласования наших партнеров из ЕС на продолжение санкций на 6 месяцев по 175 человек и 44 организаций, которые взорвали украинский территориальную целостность и суверенитет. Санкции должны применяться в Россию каждый раз, когда она нарушает международное право в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", — проинформировала Джапарова в Twitter.

Напомним, против России впервые ввели санкции весной 2014 года, это связано с вторжением кремлевских войск в Крым, который позже был аннексирован — ни одна страна не признала этого международного преступления.

После санкционный давление распространялся, рестрикции стали не только индивидуальными — против лиц, ответственных за агрессию, но и экономическими. Соединенные Штаты, Евросоюз и другие государства ударили сразу по нескольким секторам экономики России.

Из упомянутого периода санкции регулярно обновляют, расширяют и продолжают. Украинская сторона неоднократно призывала к введению дополнительных мер через незаконное строительство так называемого "крымского моста".

Как сообщал ONLINE.UA, Кремль недавно решил запустить грузовые перевозки по незаконно построенном крымском моста. Первые грузовые поезда оккупанты отправили 30 июня — в год они планируют перевозить до 13 млн тонн груза.