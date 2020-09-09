Европейские политики решились на отважный шаг, чтобы остановить Лукашенко

Несколько послов Европейского Союза пришли домой к нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, участнице Координационного совета, чтобы защитить ее от ареста. Первую фотографию дипломатов вместе с писательницей опубликовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Стоит обратить внимание на то, что именно Алексиевич является последней из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, которые еще не арестованы и не за границей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Анн Линде.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только снятым в Минске — со Светланой Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", — заявила глава МИД Швеции.

Немного позже заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене в комментарии The Insider рассказала, что у Светланы Алексиевич собрались послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии. Она также отметила, что первыми приехали посол Литвы Андрюс Пулокас и она — сразу после сообщения Алексиевич, что к ней пытаются попасть неизвестные, чуть позже присоединились все остальные.

"Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей, пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше", — подчеркнула Аста Андрияускене.

Она также подчеркнула, что силовики пытались попасть в подъезд, однако их не пустили.

"Светлана четко дала понять, что она не хочет выезжать из страны, хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", — добавила Аста Андрияускене.

Стоит обратить внимание на то, что 9 сентября официально стало известно о задержании еще одного члена Координационного совета Максима Знака. Светлана Алексиевич после этого журналистам рассказала, что к ней названивают в дверь неизвестные лица.

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