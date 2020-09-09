Украина провела срочные переговоры из-за ситуации на Донбассе - что следует знать

Трехсторонняя контактная группа провела неотложные переговоры в среду, 9 сентября. Поводом для этого стали несколько ультиматумов оккупационного режима, направленных против украинских сил на Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По обнародованным данным, переговоры продолжались в формате видеоконференции.

Боевики недавно обвинили командование в обустройстве позиций неподалеку от населенного пункта Шумы, это якобы произошло уже после согласования нового перемирия, запретило подобное.

При обсуждении обвинений представители миссии ОБСЕ встали на сторону Украины. Наблюдатели подтвердили отсутствие каких-либо работ над позициями с украинской стороны не только после договоренностей, а вообще с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", — цитирует офис голову СММ в Украине Яшар Халитов Чевик.

На переговорах стороны согласовали совместно проинспектировать упомянутый район, участником этого станет также представитель ОБСЕ.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", — подчеркнул Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики оккупации недавно ставили Украине несколько ультиматумов и объявили готовность уничтожить огнем "новые" позиции. Они анонсировали обстрел по позициям украинских войск на 10:00 в среду, 9 сентября, однако позже призвали к переговорам.