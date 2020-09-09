Лукашенко срочно собирается к Путину - уже известна причина

Анонимные источники в Кремле сообщили изданию "РИА Новости", что белорусский диктатор Александр Лукашенко экстренно собирается на переговоры к главе Кремля Владимиру Путину. По предварительным данным, они состоятся в Москве уже через несколько дней. Эту неожиданную новость уже успел прокомментировать представитель российского президента Дмитрий Песков. Он стал утверждать, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. По словам представителя Кремля, обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Никаких слияний, поглощений и т.д. быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важен, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что во время встречи Лукашенко и Путин будут говорить об интеграции в рамках Союзного государства, ЕврАзЭС и СНГ. Также он отметил, что будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество, долги и энергоресурсы.

Что важно понимать, недавно Лукашенко неожиданно стал утверждать, что в Беларуси и России "единая армия". Кроме того, скандальный политик продолжает уверять, что Западу больше нужна Россия, а не Беларусь, которая рассматривается только как трамплин. Также диктатор пожаловался, что интеграцию, прописанную в союзном договоре Беларуси и РФ, сейчас реализовать невозможно.

"У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе резерв (силовиков — ред.), который, кстати, не использовался. Дай бог и использоваться не будет.А если бы вдруг это произошло, мы бы немедленно защищали Россию. Так, как Россия создала резерв сегодня. Потому что на внешних границах вы посмотрите, что происходит", — пожаловался диктатор.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Александр Лукашенко неожиданно начал публично запугивать главу Кремля Владимира Путина.