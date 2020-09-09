У нас есть диалог - Зеленский удивил заявлением о переговорах с Путиным

Новая встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств может произойти уже в скором времени, утверждает украинский президент Владимир Зеленский. Для этого необходимо провести переговоры на уровне советников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его заявление во время посещения Хмельницкой области.

По словам государственного лидера, советники встретятся в Берлине уже 11 сентября, поэтому, лидеры соберутся на переговоры также в ближайшее время.

"Поверьте мне, очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась. Мы всё для этого делаем. 11 сентября будет встреча, это уже говорит о том, что будет, я так верю в это и хочу этого, и делаем всё для этого, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "Нормандской четверки". Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог", — пояснил Зеленский.

Напомним, последняя встреча лидеров "нормандского формата" состоялась в декабре прошлого года, она завершилась рядом договоренностей — о новых участка разведения сил, обмены заключенными и проведения новых контактов на различных уровнях для завершения войны.

Советники лидеров должны были встретиться в Германии еще в конце августа, однако переговоры сорвались из-за неожиданной смены повестки дня помощника Эммануэля Макрона.

Интересно, что Кремль не выражает оптимизм по разработке встречи лидеров, как это делает сам Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, Трехсторонняя контактная группа провела неотложные переговоры в среду, 9 сентября. Поводом для этого стали несколько ультиматумов оккупационного режима, направленных против украинских сил на Донбассе. Подробности договоренностей — по ссылке.