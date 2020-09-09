Просто и гениально - ученые раскрыли еще один секрет долголетия

Иностранные ученые обратили внимание на то, что когда млекопитающие потребляют меньше калорий, температура их тела падает. По их словам, это эволюционный способ помочь сохранить энергию, пока еда снова не станет доступной. Ученые отмечают, что это очень полезно для здоровья, но есть одно но. Недавно удалось выяснить, что снижение температуры тела может увеличить продолжительность жизни независимо от ограничения калорий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на исследование, которое обнародовало издание Science Signaling.

"То есть, если условия не позволят снизить температуру тела, это может свести на нет положительный эффект от ограничения калорий. Во время опытов на мышах положительный эффект от потребления меньшего количества калорий был незначительным, если температура тела животных оставалась прежней", — говорится в сообщении.

Что интересно, ученые пока не могут убедительно объяснить, почему ограничение калорий провоцирует полезные изменения в организме. Им трудно ответить, что это: ограничение калорийности так работает, снижение температуры или сочетание этих двух факторов.

Отмечается, что во время нового исследования ученые устроили эксперимент, чтобы самостоятельно оценить влияние снижения калорийности и температуры тела на организм человека.

"Ученые сравнили одну группу мышей с ограниченным содержанием калорий, которые проживали при комнатной температуре (около 22°C) с другой группой из мышей, которые проживали при температуре 30°C. Теплая среда вызвало "термонейтральность". То есть состояние, при котором большинство живых существ не могут легко снизить температуру тела", — пишет издание.

Кроме того, исследователи оценивали мышей, измеряя уровень метаболитов или химических веществ, которые выделяются в результате метаболизма. В крови и мозгу животных обнаружили молекулы, которые изменяются в результате снижения или питательных веществ или температуры тела.