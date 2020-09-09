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Путин меня сам попросил - Лукашенко удивил признанием о Зеленском

Политика | Читати новину українською
Путин меня сам попросил - Лукашенко удивил признанием о Зеленском Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решился на громкое и неожиданное признание — он публично рассказал о том, что глава Кремля Владимир Путин обратился к нему с просьбой поддержать украинского лидера Владимира Зеленского. Сначала скандальный политик начал жаловаться, что украинцы, в том числе сам глава государства Владимир Зеленский, "учат" его из-за ситуации в стране. Вполне вероятно, речь идет о заявлении президента Украины, что он объявил бы новые выборы в Беларуси с мониторингом международных наблюдателей. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА". 

"Даже Зеленский! Ладно, пусть уже те отмороженные бывшие... Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал, и это одобрял Путин", — пожаловался Лукашенко.

По его словам, глава Кремля лично просил его поддержать "молодого, неопытного" Зеленского. 

"Ты переговоры с ним, он молод. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним". Я поехал на форум регионов туда (в Украину — ред.), поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели — Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. Путину хватает России", — рассказал белорусский диктатор.

Кроме того, он признался, что обсудил с Зеленским "многие жизненные вопросы", и украинский лидер "хорошо к нему относился". Что интересно, заявления Зеленского о ситуации в Беларуси Лукашенко объяснил влиянием США.

"Бах — заявление. Почему? Американцы написали. Так как Меркель, Макрон и другие написали из центра под Варшавой, и сказали: "Вот это, это и это скажи", и они говорили", — начал утверждать Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что после заявления украинского президента о выборах официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларуси в непростое время хотелось бы почувствовать "какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Александр Лукашенко срочно собирается на переговоры к главе Кремля Владимиру Путину. Российские медиа узнали, что они состоятся в Москве уже через несколько дней, а также назвали причину встречи политиков.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, РФ, Беларусь, переговори, война, Донбасс
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