Это победа - Зеленский неотложно обратился к украинцам

Новый режим прекращения огня на Донбассе отличился отсутствием потерь с украинской стороны почти за полтора месяца, отметил президент Владимир Зеленский. Он назвал это в значительной победой для государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление лидера во время визита в Хмельницкой области.

По его словам, серьезных нарушений не было в течение 41 дня перемирия.

"42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день не было, на 42-й день мы потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, конкретно произошло... Сейчас к каждому такому моменту другой подход , другое отношение: мы по деталям разбираем каждый эпизод. После этого у нас опять нет боевых потерь", — пояснил Зеленский.

Напомним, недавно враг неожиданно обстрелял позиции украинских войск, двое бойцов получили ранения — один из них умер, другой госпитализирован. В течение упомянутого периода враг периодически осуществлял провокации, однако они не приводили к потерям. Тогда же украинские силы впервые ответили на обстрел, однако о потерях противника неизвестно.

Перемирие вступило в силу в зоне проведения операции Объединенных сил с полуночи 27 июля. Его согласовали во время переговоров трехсторонней контактной группы накануне, 22 июля.

Зеленский после называл новый режим прекращения огня наиболее длительным и устойчивым. За него ВСУ испытывали несколько потерь, однако все они — за исключением одной — связаны со взрывами на заминированных участках.

Как сообщал ONLINE.UA, новая встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств может произойти уже в скором времени, утверждает украинский президент Владимир Зеленский. Для этого необходимо провести переговоры на уровне советников — они пройдут 11 сентября.