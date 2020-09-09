В Кабмине поддержали важный законопроект - к чему готовиться

В Кабинете министров поддержали важный законопроект, касающийся электротранспорта. Документ "О внесении изменений в Закон Украины" Об автомобильном транспорте "регулирует законодательное положение соответствующего транспорта в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

По обнародованным данным, прежде всего проект закона вводит определенные сроки на официальном уровне. Среди них: "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".

Министр Владислав Криклий подчеркнул, документ станет основой для роста электромобильности в Украине.

"Надеюсь, что Верховная Рада тоже в ближайшее время положительно его оценит. Ведь на эти изменения ждут тысячи украинский, которые сейчас пользуются или хотят начать пользоваться электротранспортом", — пояснил он.

Напомним, Укравтопром от началу 2020 года зарегистрировал по всей стране 4962 электрокаров, в течение прошлого года таких средств поставлено на учет 7542.

Следует напомнить, что электротранспорт приобретает популярность по всему миру, важным фактором в этом направлении стал Маск с его Tesla. Впрочем, известные бренды также уже давно изготавливают собственные электрокары.

Как сообщал ONLINE.UA, киберспорт на территории Украины официально получил статус полноценного спортивного направления. Такое решение приняли в Министерстве цифровой трансформации в понедельник, 7 сентября.

По словам заместителя министра Александра Борнякова, решение приняла Комиссия по признанию вида спорта в Украине. Он напомнил, в Украине закрепилась мощная культура киберспорта, наши спортсмены получают престижные награды в этом направлении.