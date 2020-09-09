Зарплата будет увеличена - правительство порадовало долгожданной новостью

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль поделился с украинцами прекрасной новостью — он официально сообщил, что украинским врачам повысят выплаты более чем на 3000 гривен. Кроме того, во время заседания правительства политик поблагодарил врачей за самоотверженность. Премьер подчеркнул, что обеспечение врачей — наиболее актуальный вопрос на сегодня. По словам Дениса Шмыгаля, на внеочередном заседании правительства, которое состоялось 7 сентября, было принято решение поднять среднюю зарплату всем медикам. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

"На эти цели будет направлено почти 6 млрд гривен, непосредственно врачам средняя зарплата будет увеличена на 3,5 тысячи гривен", — подчеркнул Денис Шмыгаль. Кроме того, глава правительства добавил, что его команда продолжает готовить медучреждения к приему больных COVID-19 . По его словам, на внеочередном заседании правительства приняли решение о дополнительном обустройство больниц в условиях эпидемии. Стоит обратить внимание на то, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что с сентября украинским медикам начнут поднимать зарплаты. Он уточнял, что младшему медицинскому персоналу будут доплачивать чуть больше тысячи гривен, а врачам — более 3000.

Также напомним, что с 1 июля 2020 в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Поэтому социальные выплаты, которые к нему привязаны, выросли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 прожиточный минимум вырастет до 2189 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин планирует повысить пенсии украинцам возрастом 75+ лет уже в 2021 году. При этом правительство обещает, что уже с января минимальные пенсионный выплаты в Украине повысится до 2400 грн , а с июля — до 2600 грн.