Ни с кем не воюю - Зеленский неожиданно возмутился из-за резонансного скандала

Пока в Украине действует адаптивный карантин, несколько областных центров периодически попадают в "красную зону", которая предусматривает значительные ограничения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на "бунты" местной власти против усиленного карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его заявление во время визита в Хмельницкий.

По словам лидера, он не может понять такой протеста против правил для всей страны в это трудное время.

"По поводу бунта некоторых руководителей местной власти — я в целом не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю... Я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок , закрывать глаза на то, что у нас не было заболевших детей, а сейчас, с началом школы, ... вдруг в день 200-250 заболело по стране, а в большинстве — это две-три области", — пояснил Зеленский.

Он напомнил, что в украинских больницах не хватит коек в случае массового распространения COVID-19 , подобное происходило в Италии в начале весны, когда Ломбардия стала наиболее пораженным регионом мира.

"Они (ограничение — ONLINE.UA) должны быть логичны и справедливы — согласен. Где-то там есть немного очень сильные меры, но об этом (должно быть) общения между местной властью и, например, МЗ, а не местными властями и президентом", — сказал государственный лидер.

Напомним, по состоянию на утро в среду, 9 сентября, уже установили 143030 диагнозов коронавируса в Украине. За минувшие сутки новых — 2551, такой результат сохраняется на протяжении нескольких дней.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский назвал своими полномочиями удержание на контроле строительства по всей Украине. Он отметил, что не видит разницы между городами, поскольку избран лидером всего государства.