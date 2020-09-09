Будем жестко реагировать - у Зеленского пригрозили Беларуси и России

В украинском правительстве напомнили, что держать открытыми границы для Беларуси, однако любые провокации приведут к жесткому ответу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о недопустимости злоупотреблений этой открытостью. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-конференцию дипломата.

Выступление министра стал общим с его португальским коллегой Сантушем Силвой — они провели переговоры в Лиссабоне в среду, 9 сентября.

Накануне в Украину прибыли двое белорусских оппозиционеров, начал преследовать режим Александра Лукашенко.

"Что касается того, что произошло вчера. У нас есть серьезные основания полагать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично говоря. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободная и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления доверием Украины белорусскими или российскими специальными службами", — пояснил Кулеба.

Дипломат отметил, что украинская сторона на фоне внутреннего кризиса в Беларуси поняла, что должна "протянуть руку помощи". Именно этим объяснены преимущества для белорусов несмотря на закрытые для других иностранцев границы.

Кулеба назвал угрозой для украинской национальной безопасности любое усиление российской позиции в соседней республике.

Напомним, Александр Лукашенко буквально испортил отношения со всеми соседями — кроме России — своими возмутительными заявлениями, непризнанный на международном уровне президент обвинил все государства вокруг себя в координации протестов. Самых протестующих он иногда откровенно называет "боевиками", которые хотят захватить власть и вывести Беларусь в НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Министерстве иностранных дел Украины посоветовали Беларуси "не искать врагов там, где их нет". Лукашенко не впервые заявлял о вмешательстве Украины, такие утверждения Киев прямо назвал "очередным ложним обвиненем".