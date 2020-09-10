Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Говорят, что Тельцы, Козероги и Скорпионы — по знаку Зодиака самые упрямые люди — это. Вы уверены в этом? А вы попробуйте переспорить Овна.удивительно, как Овны ещё вовсе не вымерли со своей излишней честностью и безграничным доверием к людям. многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А вот люди, родившиеся под знаком Зодиака Овна, считают, что нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Объятия — это, наверное, одна из самых страстных форм проявления любви для Львов, потому что вы ощущаете себя в безопасности и близко к человеку. Такое чувство, что все печали ушли, и это одно из самых потрясающих чувств в мире. многих женщин заботит вопрос: "Как удержать мужчину?" Но женщины-Львы знают, что если хочешь быть действительно счастливой — не стоит жить с мужчиной, которого нужно удерживать.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче у вас рыбный день. Не обязательно воздавать должное всем дарам моря сразу во всем их разнообразии, ограничьтесь парой-тройкой блюд. Но только не какой-нибудь там банальной селедкой иваси или даже норвежской семгой, а чем-нибудь поэкзотичней. Отлично подойдет, например, акула или стерлядь. На худой конец — угрь или миноги.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день вам будет грустно. Поддаться этому настроению — заманчивая перспектива, однако делать этого не стоит. Тоскливое выражение лица вас не украшает, даже если вам кажется, что ваш печальный профиль в зеркале смотрится неплохо.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче Овнам рекомендовано добавлять в обычные блюда различные приправы, например розмарин или куркуму, это не только обогатит вкус, но и поможет вам улучшить пищеварение и провести профилактику язвы желудка.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Есть опасность интерпретировать чьи-то слова так, как вы считаете нужным и правильным, а отнюдь не в соответствии со смыслом, который вложил в них говорящий. Лучше переспросите, иначе у вас могут возникнуть проблемы в дальнейшем сотрудничестве.

Общий гороскоп для Овнов

Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет сложно сосредоточиться на том, что вы ему говорите и понять, что подразумеваете под тем или иным выражением. Избегайте цветистости в словах — оправдаться тем, что это-де была фигура речи, будет труднее, чем выразить свою мысль без затей, пусть и не шибко изящно.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вы просто обязаны что-нибудь испечь сегодня. Не пропадать же дню, столь для выпечки благоприятному?

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет непросто уговорить себя на то, чтобы посвятить работе чуть-чуть больше времени, нежели обычно. Впрочем, если вам все же это удастся, результат трудовой деятельности превзойдет все ваши ожидания, даже самые смелые. Постарайтесь поверить собственным аргументам.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день Тельцам, скорее всего, придется поддержать в себе бодрость, иначе самому вашему организму будет тяжело справиться с навалившимся на вас объемом рабочих дел. Вечером обязательно порадуйте себя чем-нибудь приятным.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче Близнецам следует позаботиться о своей дыхательной системе, поскольку сейчас вы сможете предотвратить серьезные заболевания. В дальнейшем же немалую помощь вам может оказать дыхательная гимнастика.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день звезды категорически не советуют вам куда-либо торопиться. Поспешишь — людей насмешишь: поговорка не врет особенно сегодня и особенно в той ситуации, которая сложилась у вас с вашим любимым человеком. Постарайтесь подбираться к решению проблем медленно, с подветренной стороны.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками, пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете оказаться весьма эгоистичны. Важнейшая из задач этого дня — обеспечить себе достойное времяпрепровождение и, разумеется — трапезу. То, как при этом окажутся накормлены и развлечены окружающие, вас волновать не должно. Да и не будет. Обязательно поешьте супа, в идеальном случае — ухи из речной рыбы с лимончиком.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

В этот день вам не придется засиживаться на работе допоздна, если, конечно, вы сами того не захотите. Все ваши проблемы решатся довольно быстро и легко, и вечер станет потрясающе свободным и беззаботным, если только вы не решите взять на себя какие-нибудь дополнительные обязательства.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вам не стоит проявлять излишнее любопытство, пытаясь узнать, что это такое вы только что скушали. Не бойтесь, вас никто не собирается кормить чем-то несъедобным или нелюбимым вами лично. Просто попытка разобраться в первоисточниках нарушит очарование кулинарной тайны. А кушать, разумеется, надо в китайском ресторане, ибо это чисто китайская традиция — прятать истинный вкус продукта.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что он видит вас насквозь и понимает все то, что вы хотите сделать и зачем именно вам это нужно. Постарайтесь не очень сильно и громко смеяться над его выводами, местами наивными, местами ошибочными. Может быть, в чем-то они окажутся правильными?..

Общий гороскоп для Раков

Сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрызены собственной совестью.

Гороскоп здоровья для Раков

Если вы хотите похудеть, приготовьте что-нибудь невкусное. Сегодня самым эффективным методом решения проблем будет воздействие на психику, а не тело как таковое.

Бизнес-гороскоп для Раков

Велика вероятность того, что именно вы сегодня будете ответственны за дело, порученное нескольким людям. Проявляйте свои лидерские способности очень корректно, пусть эта небольшая власть не повлияет на трезвость мысли. Будьте требовательны, но справедливы, и ваши усилия будут оценены.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Скорость вашего языка, увы, будет значительно превышать сегодня скорость вашей мысли. С одной стороны, это хорошо: наконец-то ваши близкие узнают то, что вы о них действительно думаете. Но с другой стороны, так уж ли вам надо, чтобы ваши симпатии и антипатии стали явью?

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вы явно будете расположены пофилософствовать. Само по себе это неплохо, но если в разгар рабочей лихорадки вас застукают в расслабленной позе с блаженной улыбкой на устах, могут и не понять.

Общий гороскоп для Львов

Даром убеждения вы сегодня располагать не будете. Позвольте взять инициативу кому-нибудь другому, для разнообразия.

Кулинарный гороскоп для Львов

Кулинарные изыски сегодня вполне могут ввести вас в немалые расходы. С одной стороны — это может несколько опечалить, с другой — наводит на мысли о наличии многообещающих перспектив. В общем, дело наверняка того стоит — то впечатление, которое поможет вам произвести изумительно накрытый стол, оценка воистину не поддается. Если же вы не можете решить, как именно должно выглядеть меню — можете смело выбирать морепродукты.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче никаких непредвиденных поворотов событий из-за ухудшения здоровья вам ждать не следует, а, следовательно, и беспричинно беспокоиться тоже не стоит. Сегодня у вас ожидается хороший день.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто простить себе какой-то момент из вашей совместной истории. Ему будет казаться, что он тогда очень перед вами провинился — и он снова и снова будет просить у вас прощения. Главное, чтобы это не довело его до нервного срыва. Да и вас тоже.

Гороскоп здоровья для Дев

В сегодняшний день учитесь расслабляться и радоваться жизни. Вы — самая главная VIP-персона в вашей жизни и ближе вас у вас никого нет — так не стоит об этом забывать! Ваш организм отблагодарит вас за такую заботу.

Кулинарный гороскоп для Дев

В этот день лучше отдать предпочтение блюдам из птицы. Прежде всего — курятине в любом виде — хоть в бульоне, хоть в салате (с ананасами и приправой карри, например), хоть заливную. Неплохо будет кушаться сациви из курицы, особенно под красное вино и душевную музыку. Утку или индюшатину предпочтительно есть горячей, в тушеном или запеченом виде.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же — не будет.

Бизнес-гороскоп для Дев

Пока что вам лучше на время забыть про бремя лидерства и груз ответственности, который оно обязывает взять на себя. Сейчас для вас самый оптимальный вариант — поработать под руководством умелого шефа и привести в порядок те дела, которые вам никак не давались.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вы сможете многого достичь в улучшении своего самочувствия, если не будете пасовать перед трудностями и уповать на то, что всё решится как-то само собой. Сейчас очень многое зависит от вас лично.

Кулинарный гороскоп для Весов

Обращайте побольше внимания на нюансы — приправы, соусы, виды подаваемого к еде хлеба. Предпочтение следует отдавать приправам с нерезким, изысканным вкусом. Не рекомендуется базилик, гвоздика, следует быть аккуратным с перчеными блюдами. Не стоит пить чай с бергамотом. Соусы предпочтительны сметанные и приготовленные на мясном бульоне, избегайте томата и уксуса. Хлеб лучше кушать отрубяной и многозерновой.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам будет непросто понять, чего именно хочет от вас ваш любимый человек и что вам нужно сделать для того, чтобы удовлетворить его желание. Наверное, всё окажется куда проще, чем вы думаете, однако может быть и совсем наоборот. Интуиция вам подскажет и поможет.

Бизнес-гороскоп для Весов

Не спешите класть заявление об уходе на стол начальника: вы сейчас можете совершить очень большую ошибку. Остыньте немного и взгляните на сложившуюся ситуацию со стороны — и вы увидите, что если вы останетесь, у вас будет больше шансов добиться признания, нежели вы ожидаете получить на будущем месте работы.

Общий гороскоп для Весов

Сегодняшний день может оказаться пограничным. Внимательнее присматривайтесь к событиям, по крайней мере одно из них с большой степенью вероятности резко изменит течение вашей жизни. Правда, ненадолго.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Пора бы вам уже серьезно взяться за дела, которые вы откладывали, ведь сейчас вам удастся найти способ быстро и эффективно справиться со всеми трудностями. Постарайтесь в будущем лучше следить за собой.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Безусловно, мысль о том, что всё, имеющееся на тарелке, можно съесть очень-очень быстро, временами может казаться крайне привлекательной. И весьма вероятно, что для представителей вашего знака Зодиака эти времена настанут именно сегодня. Но не поддавайтесь, поглощать пищу сегодня следует медленно и с расстановкой. За исключением, разве что, мороженого. А то растает..

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваше совместное счастье примутся отравлять неприятные мелочи. Они будут похожи на мошкару: и всю не перебьёшь, и толком не разглядишь, и вреда, в общем-то, не причиняет, а неприятно крайне. Практика показывает, что привыкнуть к мошкаре можно. Попробуйте сделать то же и с неприятностями. Они в ваших отношениях ненадолго.

Общий гороскоп для Скорпионов

Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В этот день старайтесь, чтобы между вами и вашим начальством не возникло непонимания, а также попытайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности и ссоры в коллективе. Займитесь давним проектом, который вы так долго откладывали. Сейчас все получится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче вас будет тянуть на блюда походной кухни. Вершиной кулинарного искусства могут показаться картошка с тушенкой, суп из пакетика и оладушки со сгущенным молоком. Что ж, можно питаться и так, только не весь день. Все-таки надо сделать над собой усилие и скушать хоть маленький кусочек телятины под сливками со свежими грибами и ложечку салата из авокадо.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

От вашей эффективности сегодня будет зависеть куда больше, чем просто ваша репутация и даже зарплата. Не подведите остальных, покажите себя с наилучшей из всех возможных сторон.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на ту или иную аферу. Вы и сами с радостью пойдете на риск ради того, чтобы сделать ваши отношения куда более яркими, интересными и разнообразными. Главное, чтобы любимый человек в последний момент не испугался вашей решительности.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам стоит помнить о том, что то, чего вы боитесь, является в большинстве случаев не более чем плодом вашего воображения. Постарайтесь как-то его унять, успокоить. Вашей нервной системе это пойдет на пользу.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Звезды рекомендуют вам в этот день не рассчитывать на помощь со стороны. Вряд ли она придет вовремя или придет вообще. Что ж, ваша работа — только ваша, и именно вам за нее платят деньги. А значит, придется выполнять ее самостоятельно от и до, как бы трудно это ни было.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день ваше самочувствие будет стабильным, а если же вы недавно подхватили какое-либо заболевание, в частности, простудное, то сейчас вы, скорее всего, должны почувствовать значительное улучшение.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня хороший день для знакомства с каким-нибудь неизвестным вам ранее продуктом или блюдом. Только прежде, чем приступать к приготовлению купленного или поеданию заказанного, постарайтесь навести справки о том, как это, собственно, делается. А то разные неувязки бывают, знаете ли.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.

Любовный гороскоп для Козерогов

Пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем (принцессой) незначительны. Звезды в этом уверены почти на сто процентов, но это не значит, однако, что не надо особенно заботиться о своей внешности. А вдруг именно касательно вас звезды ошибаются?

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не стоит сегодня уделять работе слишком много моральных и физических сил. Она вполне обойдется и без жертвоприношений подобного рода. А вот направить все вышеупомянутые ресурсы на решение каких-то стратегических задач, возможно, связанных с вашей трудовой деятельностью, просто необходимо.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Водолеям было бы лучше не поднимать тяжести, излишне нагружая, таким образом, свой позвоночник. Так что не стоит пытаться искать отдых от трудов интеллектуальных в физическом напряжении. В крайнем случае — йогой займитесь, но никак не тяжелой атлетикой.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день хорош для тех, кто любит погорячее. В смысле — уважает острое. Вы даже позавтракать можете чем-то вроде бутерброда с венгерским шпиком (если кто не в курсе — это сало, как следует приправленное острым красным перцем), закусив маринованным огурчиком, и ничего вам за это не будет. Если, конечно, не попытаетесь слопать это всухомятку — чай, все-таки, остается необходимым компонентом.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном.

Любовный гороскоп для Водолеев

$ЗНАК_ИМ, имейте смелость признаться себе в чувствах к мужчине, не являющимся вашим супругом или постоянным партнёром! Сегодня, очевидно, вы со всей ясностью осознаете, что уже давно и не на шутку увлечены кем-то из своего близкого окружения. Не вздумайте признаться в этом супругу — всё это временно и скоро пройдёт.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 10 сентября 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вы будете особенно хороши в работе с финансами: ваши расчеты будут просто превосходными, вы просто превзойдете самого себя. Кроме того, вполне вероятно, что вам удастся найти новый канал поступления доходов для вашей компании или предприятия.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче у вас возможно ухудшение самочувствие, которое может произойти в самый неподходящий момент. Постарайтесь быть на страже своего здоровья и внимательно относиться к тем сигналам, которые подает вам ваш организм.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня звезды рекомендуют вам рассказать вашему любимому человеку обо всем, что вы чувствуете по отношению к нему, будь то любовь, нежность и забота — или пренебрежение, скептицизм и ревность. Пусть все точки над ё будут окончательно расставлены в этот день.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты — нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Без воды, как известно, жить довольно трудно, фактически невозможно. Сегодня в ваш организм должна поступать только правильная, тщательно приготовленная для употребления жидкость, и должных количествах. Предпочтительны хорошо заваренные чаи, особенно — зеленый.