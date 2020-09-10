Курс валют на сегодня 10 сентября - доллар стал дороже, евро дешевеет

На четверг, 10 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 10 сентября цена доллара США составит 27 гривен 83 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 77 копеек, что в свою очередь на 3 копейки меньше чем в среду, 9 сентября.

В среду, 9 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.84/27.825 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.87/32.84 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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