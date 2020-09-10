Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 10 сентября

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает усложняться — в четверг, 10 сентября, зафиксировали 2582 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 145 612 человек, из них 3023 украинца умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 65877 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 76 712 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Стоит обратить внимание на то, что 9 сентября в мире обнаружили 286 тыс случаев заражения коронавирусом. В частности 40 тыс в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 24-м месте. По состоянию на 9 сентября в 213 странах зафиксировано 28 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 20 млн человека. 907 тыс пациентов умерли.

Что важно понимать, в Украине один из самых низких в Европе показателей летальности COVID-19 — 2,1%. К началу апреля он составлял 3%. С более 26000 коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в среднем по стране занято более 45%, учитывая больных с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 . Этот показатель отличается по регионам.

Во время пандемии COVID-19 очень важно правильно питаться. Рацион может влиять на способность организма противостоять инфекции, бороться с ней и восстанавливаться в случае перенесенной болезни. Еда и пищевые добавки не могут защитить от COVID-19 или вылечить заболевания, однако здоровое питание необходимо для поддержания функций иммунной системы. Кроме того, сбалансированный рацион позволяет уменьшить вероятность возникновения других проблем со здоровьем, в частности ожирение, заболеваний ь сердца, диабета и некоторых видов рака.

Как сообщал ONLINE.UA, 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.