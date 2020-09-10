Ограниченное присутствие боевиков - у Зеленского ошеломили новым заявлением о Донбассе

Команда главы государства Владимира Зеленского сообщила украинцам неожиданную новость — так, в Офисе перидента заявили, что инспектирования в районе населенного пункта Шумы проведет ОБСЕ, с участием сторон Трехсторонней контактной группы с "крайне ограниченным проявлением присутствия боевиков". Власть обратила внимание на то, что главным приоритетом для нашей страны является сохранение жизней украинских военных и гражданских лиц на Донбассе. Кроме того, отмечается, что в течение шести недель с 27 июля удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе, но "те, кто привык политически или финансово наживаться на войне" начали прибегать к провокациям, распространению фейков и т.д. В ОП категорически осуждают такой подход к урегулированию любых вопросов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию", — сообщает команда Владимира Зеленского.

Кроме того, упоминается, что российские власти отказались от работы в рамках СЦКК — все понимают, для чего это было сделано. В ОП убеждают, что крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного — еще одного аргумента в пользу правоты Украины.

"Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом. Но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом", — отметили у Зеленского.

Что важно понимать, пророссийские силы похвастались, что им впервые "удалось добиться от украинской стороны осуществления совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений".

Как сообщал ONLINE.UA, Трехсторонняя контактная группа провела неотложные переговоры 9 сентября после ультиматумов боевиков.