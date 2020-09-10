Это нападение - у команды Путина истерика после новых обвинений

Недавно главы министерств иностранных дел стран Группы семи (G7) выдвинули бескомпромиссный ультиматум команде главы Кремля Владимира Путина — они потребовали, чтобы официальная Москва безотлагательно объяснила, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального, а также наказала виновных. Как известно, лидер ФРГ Ангела Меркель сообщила партнерам по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования подтвердили тот факт, что Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", которое разработали в РФ. У Путина мгновенно отреагировали на эти громкие обвинения — в Кремле начали жаловаться, что команда Меркель отказывается "наладить плотный диалог" с российскими медиками в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД РФ.

"На фоне такого неконструктивного подхода немецких властей продолжаются безосновательные нападения на Россию. Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", — жалуются российские дипломаты.

Команда Владимира Путина продолжает утверждать, что настойчиво добивается от властей ФРГ предоставления данных медицинского обследования А.Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований.

Стоит обратить внимание на то, что недавно Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального. Также ранее белорусский диктатор Лукашенко неожиданно сообщил, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров власти Польши и Германии про российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, стало известно, что скандальный политик передал полную версию записи директору ФСБ РФ Александр Бортников.