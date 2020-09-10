Навальный пришел в себя - ФРГ предупредила о новой угрозе

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после поражения боевой ядом во время командировки. Немецкие врачи клиники "Шарите" обнародовали новости о состоянии политика. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ряд зарубежных медиа — Der Spiegel, The Insider, Bellingcat.

По заявлению специалистов, оппозиционер почти полностью восстановился после медицинской комы — в таком состоянии он находился ради лучшего восстановления.

Сейчас Навальный находится под усиленной охраной криминальной полиции, немецкие власти предполагает, что его могут организовать новые покушения. Правоохранители ввели "высокий уровень безопасности" — "Красная угроза".

В медиа проинформировали, что многолетний оппонент президента Владимира Путина и его режима смог вспомнить ряд событий, которая предшествовала потере сознания. К нему пустили посетителей, ранее с пациентом виделась только жена — к нему необходимо было пересечь три кордона охраны.

"По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью", — отметили журналисты.

Напомним, Навальный оказался в больнице Омска 20 августа, когда он направлялся на самолете из Томска в Москву. Через два дня после длительного обсуждения местные врачи согласились отправить политика в Германию, поскольку тамошняя медицина позволила бы сделать для него больше.

Немецкая лаборатория установила, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", в России такие выводы опровергли, поскольку врачи якобы ничего не обнаружили.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко удивил международное сообщество новой неожиданной заявлением — он стал утверждать, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров власти Польши и Германии о российского оппозиционера Алексея Навального.