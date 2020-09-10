Бесстыдно блокирует санкции - еще одна страна неожиданно встала на защиту Лукашенко

Глава Европейского совета Шарль Мишель недавно призвал ускорить подготовку санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. После этого стало известно, что члены Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима. Стоит обратить внимание на то, что в санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастные к жестокому подавлению протестов. Кроме того, отмечается, что список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в нем Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси. Однако 10 сентября стало известно, что Кипр не поддержит санкции против представителей власти Беларуси за политические репрессии. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Кипр заявил коллегам, что не подпишет предложение ЕС о введении санкций против десятков белорусских чиновников, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря", — отмечается в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что решение о санкциях требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС.

Анонимные источники сообщают, что в настоящее время в Евросоюзе продолжается активный поиск возможностей для прорыва на пути утверждения белорусских санкций перед встречей министров иностранных дел стран ЕС позднее в сентябре. Что важно понимать, несмотря на то, что политическое решение о санкциях в отношении Беларуси и Турции было принято в прошлом месяце, практических шагов в этом случае сделано не было. Власти ЕС отказалась комментировать этот вопрос.

Что также интересно, 3 сентября официально стало известно о том, что Кипр начал блокировать принятие санкций Европейского союза, которые власть ЕС планирует ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Об этом рассказал журналист Рикард Джозвяк.