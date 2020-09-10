Мне очень жаль - Зеленский выступил с неожиданным признанием

Украинские власти ввели жесткие ограничения на границе из-хасидов, которые тысячами посещают Умань в сентябре, подтвердил президент Владимир Зеленский. Он назвал эти меры вынужденными на фоне угрозы коронавируса COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью The Jerusalem Post.

По его словам, в обычной ситуации он вполне по визиты израильтян в Украину.

"Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам на обращение Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль , что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать", — пояснил Зеленский.

Он добавил, пока местные власти в Умани координируется с Киевом и представителями еврейской общины, чтобы обеспечить безопасность паломников. Любые проявления антисемитизма в Украине — не допустимы, так как это "яд".

"Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитичному фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", — отметил президент.

Напомним, запрет на въезд иностранцев будет действовать с исключениями до конца сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Израиля подтвердила МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани.