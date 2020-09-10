Валялась в грязи - Лукашенко удивил громким заявлением

Общественно-политический кризис в Беларуси продолжается более месяца, президент Александр Лукашенко продолжает удивлять людей новыми заявлениями. В четверг, 10 сентября, он объявил о нежелании отдавать власть кому. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление лидера режима.

По словам президента, которого почти нигде за границей не признали, народ якобы не для того его избрал.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", — заявил Лукашенко.

Впрочем, в его утверждениях есть определенная недостаток — миллионы белорусов уверены, что у них украли выборы, поскольку множество избирательных участков фальсифицировали результаты голосования.

"В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", — добавил Лукашенко, однако не пояснил, кто именно требует бросить власть в грязь.

Напомним, массовые протесты начались вечером 9 августа, когда стали известны результаты выборов в Беларуси. Граждане протестовали против режима и фальсификаций днем и ночью, однако это не помешало Лукашенко называть их "боевиками" и марионетками западных кураторов.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Александр Лукашенко решился на громкое и неожиданное признание — он публично рассказал о том, что глава Кремля Владимир Путин обратился к нему с просьбой поддержать украинского лидера Владимира Зеленского.