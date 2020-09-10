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Это черная метка - у Трампа сделали последнее предупреждение Путину

Политика | Читати новину українською
Это черная метка - у Трампа сделали последнее предупреждение Путину Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Член команды главы Белого дома Дональда Трампа и госсекретарь США Майк Помпео выступил с громким и неожиданным заявлением — он стал утверждать, что существует "существенная вероятность", что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят высокопоставленные российские чиновники. Кроме того, американский дипломат обратил внимание на то, что сейчас Штаты активно сотрудничают с членами ЕС, чтобы найти того, кто был ответственен за отравления известного критика главы Кремля Владимира Путина. Что важно понимать, хотя Помпео и не стал непосредственно возлагать вину на российское правительство, он и не стал исключать его причастности к отравлению. Представитель Трампа подчеркнул, что попытки отравить политических диссидентов ставят "черные метки" на страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Politico. 

"Люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают: есть существенная вероятность того, что это действительно исходило от высших российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для российского народа. Я думаю, что это нехорошо для России", — подчеркнул Майк Помпео.

Что важно понимать, на самом деле команда Дональда Трампа довольно осторожно комментирует скандал с отравлением Навального. Так, глава Белого дома назвал этот эпизод "трагическим", однако признал, что нет достаточных доказательств, чтобы точно знать, что произошло. Впервые Майк Помпео осудил отравления еще 25 августа, однако тогда не вспоминал о причастности российских чиновников. Кроме того, американский дипломат подписал совместное заявление министров иностранных дел стран-членов Группы семи с требованием к Кремлю наконец объяснить, кто несет ответственность за нападение.

Недавно власти ФРГ сообщили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Стоит обратить внимание на то, что был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", у которого более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина жалуются, что власти ФРГ отказываются "наладить плотный диалог" с российскими медиками в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, Майк Помпео, Алексей Навальный, РФ, отравление Навального, Владимир Путин, Кремль, санкции, США
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