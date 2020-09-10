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Борьбу не остановить - Зеленский пригрозил режима Лукашенко

Политика | Читати новину українською
Борьбу не остановить - Зеленский пригрозил режима Лукашенко Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Миллионы белорусов заинтересованы в строительстве в республике настоящей демократии. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, эти люди не хотят псевдодемократического устройства вроде российского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью The Jerusalem Post.

По его словам, борьба белорусов за свою свободу будет продолжаться.

"Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь", — пояснил Зеленский.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются уже больше месяца, они начались 9 августа — когда Центризбирком репсбуликы объявила победу на выборах президента Александра Лукашенко. Белорусы возмутились, что тот якобы собрал 80% голосов, хотя везде проходили неприкрытые фальсификации.

"В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет", — резюмировал Зеленский.

В Евросоюзе и Соединенных Штатах обгвоорюють санкции против представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за жестокое подавление протестов и фальсификации голосования. Впрочем, самого президента пока нет в списке, однако его могут расширять в будущем.

Между тем Россия, что неудивительно, стала страной, всячески поддерживает режим. В августе Владимир Путин лично подтвердил готовность направить в Беларусь силовиков в случае необходимости, а вскоре Лукашенко прибудет в Москву ради переговоров.

Как сообщал ONLINE.UA, общественно-политический кризис в Беларуси продолжается более месяца, президент Александр Лукашенко продолжает удивлять людей новыми заявлениями. В четверг, 10 сентября, он объявил о нежелании отдавать власть кому.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, выборы
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Обновлено:12:11, 10.09.2020

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