Просто невозможно - Украина разнесла вдребезги планы Путина

Народный избранник от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев озвучил бескомпромиссное требование Кремлю — он подчеркнул, что Украина возобновит водоснабжения в аннексированный Крым, если команда главы Кремля Владимира Путина признает полуостров временно оккупированной территорией. По словам лидера крымских татар, оккупационная власть неправильно использует водные ресурсы. Мустафа Джемилев также обратил внимание на то, что сейчас подавать воду в Крым просто невозможно, поскольку наша страна не может контролировать ее распределение. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Obozrevatel TV .

"Жили испокон веков до 1961 года без Северо-Крымского канала. Просто россиянам сейчас нужно ограничить свои потребности. Прежде всего убрать свои базы, не строить жилье для новых переселенцев из России", — подчеркнул крымский политик.

По мнению Джемилева, давление Кремля на официальный Киев не даст никакого результата. Поскольку, чтобы не говорили русские, украинский парламент будет принимать собственные решения. Аналогичная ситуация была с электроэнергией.

"Электроэнергии для населения там никогда не было. Но они же действуют исключительно по-русски — прежде всего военные базы, административные здания, освещение портретов Путина, а если что останется — достается населению", — добавил народный избранник.

По его словам, есть информация, что бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин говорил, что команда Путина выделяет около 2 миллиардов долларов на подкуп различных политиков в Украине для того, чтобы они лоббировали вопрос восстановления поставок воды в Крым.

"Восстановить воду и электричество возможно тогда, когда будет заключен договор, поставки происходит на временную оккупированную Россией территорию. Уже позже стоит говорить о ценах. Сразу после этого надо создать международную платформу, на которой будут рассматривать вопрос возвращения Крыма в Украину", — поделился своими мыслями Мустафа Джемилев.

Как сообщал ONLINE.UA, в Крыму заявили, что с 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.