Жеребьевка Кубка Украины - известны первые результаты

Киевский Дом футбола принял процедуру жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020/21. Этот раунд турнира отметится борьбой 22 команд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на результаты жеребьевки.

Согласно обнародованным данным, матчи и соперников получили клубы Первой и Второй лиг, а также сумские любители из "Виктории".

Жеребьевка происходило с использованием географического принципа посева — это связано с осложненной ситуацией в Украине через коронавирус COVID-19 , такое решение вынесла Дирекция по проведению Кубка.

Все матчи передбачуються на среду, 16 сентября, только "Металлург" из Запорожья выйдет на поле 23 сентября.

Пары по итогам жеребьевки распределились следующим образом:

Группа A

МФК Металлург — Горняк-Спорт

ВПК-Агро — Кремень

Группа B

Николаев — Черноморец

Нива Винница — Кристалл

Кривбасс — Таврия Симферополь

Группа C

Альянс — Верес

Виктория — Диназ

Оболонь — Полесье

Группа D

Волынь — Прикарпатье

Ужгород — Агробизнес

Эпицентр — Нива Тернополь

Сейчас по всей Украине действуют строгие карантинные ограничения, поэтому матчи будут проходить без болельщиков на трибунах. Предыдущий футбольный сезон едва не был сорван по всему миру, во многих странах его восстановили только летом после перерыва на карантин.

Например, Германия стала первой страной Европы, на территории которой стали доигрывать турнир сезона 2019/20. В Украине это произошло в конце мая.

Как сообщал ONLINE.UA, жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоялась в понедельник, 31 августа, в швейцарском городе Ньон. Согласно его результатам, киевское "Динамо" встретится на поле с нидерландским "АЗ" (Алкмар).