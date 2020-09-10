Послы G7 экстренно обратились к Украине - что случилось

Послы стран "Большой семерки" продолжают внимательно следить за всеми событиями в Украине и решениями команды главы государства Владимира Зеленского. На этот раз G7 решила напомнить официальному Киеву о необходимости соблюдать принципы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром". Это заявление послы обнародовали в официальном Twitter, передает ONLINE.UA.

"Реформа Укроборонпрома, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать УОП в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, благосклонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех УОП", — подчеркнули послы "Большой семерки".

Стоит обратить внимание на то, что в начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичюс официально сообщил, что намерен уйти с поста руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения. Немного позже, в середине августа, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подтвердил, что руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" поменяют в ближайшее время.

Что важно понимать, послы стран "Большой семерки" недавно также напоминали официальному Киеву о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. В G7 обратили внимание на то, что обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений

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