Послы G7 экстренно обратились к Украине - что случилось

Послы стран "Большой семерки" продолжают внимательно следить за всеми событиями в Украине и решениями команды главы государства Владимира Зеленского. На этот раз G7 решила напомнить официальному Киеву о необходимости соблюдать принципы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром". Это заявление послы обнародовали в официальном Twitter, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что в начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичюс официально сообщил, что намерен уйти с поста руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения. Немного позже, в середине августа, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подтвердил, что руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" поменяют в ближайшее время.

Что важно понимать, послы стран "Большой семерки" недавно также напоминали официальному Киеву о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. В G7 обратили внимание на то, что обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений

The reform of UkrOboronProm, supported by G7 members, is fundamental to Ukraine’s economic future. It is why Ukraine has committed to reform UOP consistent with OECD principles. Only UOP leadership committed to transparency and good governance can ensure UOP’s success.

G7AmbReformUA