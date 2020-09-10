Кто на самом деле сопровождал кума Путина в оккупированный Крым - сенсационная информация

Украинским журналистам удалось узнать шокирующую информацию — они заявили о том, что трое сотрудников полиции охраны сопровождали кума главы Кремля Владимира Путина и пророссийского народного избранника от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в оккупированный Крыму в начале августа. Эта сенсационная информация поступила от нескольких источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины. Там рассказали о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны физической безопасности. Журналисты отмечают, что это были офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый. Также журналисты смогли ознакомиться с документами, которые это подтверждают. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Согласно последним данным, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле находились сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Также указано, что другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крыму чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16:34. Стоит обратить внимание на то, что официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.

"Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эту информацию указано на официальном сайте Верховной Рады Украины. В течение всего августа "Слідство.Інфо" пыталось связаться с полицейскими, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Полицейский охранник Сергей Засенко ответил на телефонный звонок уже в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев. "Я не буду на ваши провокационные вопросы отвечать, вы что-то путаете", — сказал полицейский и завершил разговор", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас правоохранители проверяют версию, что руководство полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку. Также отмечается, что руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос от "Слідства.Інфо" о поездке Медведчука в Крым вместе с полицейскими.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что весной 2020 года Медведчук ездил в Москву для переговоров с Путиным по Украине.