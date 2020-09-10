Вернуть человека к нормальной жизни - профессор Колесников объяснил главную цель хирургии

Профессор Евгений Борисович Колесников — выдающийся украинский хирург, который стоял у истоков лапароскопической техники, он начал свой путь с Одесского медицинского университета и труда под менторством академика Александра Шалимова. Сейчас он — лауреат многочисленных международных наград, обладатель еще большего количества дипломов. Специалист отличился вкладом в медицину еще в начале 1980-х годов, когда разработал новые методы извлечения токсинов из крови и лимфы. Именно тяга к новым технологиям привел молодого врача к лапароскопической хирургии. Лишь годы спустя оказалось, что украинская команда первой в мире активно практиковала такую методику. Колесников в эксклюзивном интервью ONLINE.UA рассказал, в чем заключается главная цель сегодняшней хирургии и почему врач должен направлять как можно больше усилий на обучение — в течение всей жизни.

По словам профессора, также приложил руку к созданию международного "золотого стандарта" в лечении морбидного ожирение, раз в несколько лет он посещает Гарвардский университет в США — там организуют курсы, которые позволяют ему делиться передовыми разработками со студентами в Украине.

"Это было впервые в мире в начале 80-х годов прошлого столетия, о чем мы тогда не знали, и заявили о своих пионерских исследованиях в этой области позже. Первая небольшая статья об этом была опубликована в 1985 году в журнале "Клиническая хирургия". На тот момент было трудно заявлять в международной медицинской прессе, потому что на все работы, имеющие важное значение в СССР накладывали гриф "Для служебного пользования". Так ДСП было наложено как на статью, так и на мою докторскую диссертацию. И только спустя годы мы смогли об этом говорить. Последний мой доклад об этом был на Всемирном конгрессе Международной академии медицинских наук в 2018 году в Королевском колледже хирургов и врачей в Глазго (Великобритания). Там у меня было два доклада, один из которых был о том, что Украина была в начале этих исследований в мировой истории", — рассказал Евгений Борисович.

Благодаря новейшим разработкам профессор попал на практику в Германию и США. Тогда же он познакомился с Гарвардом, где заинтересовался лечением упомянутого морбидного ожирения. Лапароскопический метод стал все больше заменять методы открытой хирургии, в том числе и в этом направлении. Евгений Борисович стал чрезвычайно ценным специалистом, ведь практиковал такую работу еще с 1980-х .

Лапароскопия позволяет делать меньшие надрезы, что уменьшало риски и сроки восстановления пациента. "Золотой стандарт" — это результаты работы Колесникова и команды его американских коллег, которые позволили проводить операции быстрее и комфортнее для пациентов, однако без ущерба для эффективности.

"Пациенты, которые похудели намного — а они теряют иногда по 60-80-100 килограммов, они, как правило, возвращаются к обычной своей жизни, только еще с большим вдохновением. И очень часто после похудения у них наблюдаются исчезновение многих патологических синдромов, улучшается здоровье, появляется ощущение легкости и могут быть большие достижения в работе и социальной жизни — кто-то стал главой сельсовета, кто-то написал книгу, кто-то женился, семья восстановилась. Есть очень позитивные результаты после этого. Хирург просто возвращает человека к нормальной жизни", — резюмировал Евгений Борисович.

Также эксклюзивное интервью ONLINE.UA можно прочесть на английском языке.

Хирург высшей категории, профессор кафедры общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и одновременно профессор Киевского медицинского университета (с преподаванием хирургии на английском языке), доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации последипломного образования Гарвардского университета (США), вице-президент Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, член Американской академии косметической хирургии, лауреат Премии и Медали Международного колледжа хирургов (США) и Государственной премии Украины, академик Международной академии медицинских наук (IMSA), ведущий хирург медицинского центра Deva Clinique.