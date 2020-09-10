Я уже не тот Миша - Саакашвили выступил со скандальным заявлением о РФ

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не устает удивлять мир неоднозначными и скандальными заявлениями — он неожиданно для всех пообещал не вступать в конфронтацию с Россией, если его партия "Единое национальное движение" выигрывает парламентские выборы в Грузии. Саакашвили начал утверждать, что за последние годы много чего переосмыслил и теперь своей главной целью считает вытянуть страну "из болота". О своей новой позиции Саакашвили рассказал в эфире одного из грузинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, нашей задачей является правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в частности, в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", — заявил грузинский политик.

Саакашвили также отметил, что в течение семи лет, которые он провел за пределами родины, сумел многое переосмыслить. Политик добавил, что он пока не накопил достаточно мудрости, однако успел правильно оценить свой опыт.

"Я уже не тот Миша, каким был. Это и хорошо, и плохо" — признался Саакашвили.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что готов возглавлять Грузию не дольше, чем два года, а потом планирует вернуться в Украину. По словам Саакашвили, его не привлекают должности и кабинеты. Мол, он уже вошел в историю, однако пока власть в Грузии необходимо передать новому поколению политиков. Бывший президент Грузии подчеркнул, что видит в этом свою новую историческую миссию.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Саакашвили неожиданно озвучил предложение полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество. По его словам, судебная реформа в любом случае будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг украинского лидера и парламента с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.