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Начался процесс - в МОЗ неотложно обратились к украинцам

Украина | Читати новину українською
Начался процесс - в МОЗ неотложно обратились к украинцам Максим Степанов (фото — facebook.com)

Украинские больницы уже вскоре получат лекарства против коронавируса COVID-19 иностранного производства. Министерство здравоохранения уже начало процесс закупки препарата "Ремдесивир". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова в четверг, 10 сентября.

По его словам, лекарственное средство еще раньше внесли в официальный протокол лечения.

"Министерство здравоохранения инициировало и приняло соответствующее постановление по централизованной закупке одного из лекарственных средств -" Ремдесивир ". Это достаточно дорогой препарат, но в то же время, он показал свою эффективность в других странах. Поэтому сейчас начался процесс закупки его и сразу поставки во все наши больницы, которые этим занимаются", — пояснил Степанов.

Следует напомнить, что решение о закупке "Ремдесивиру" в Кабинете министров приняли на заседании на прошлой неделе, 3 сентября.

По состоянию на утро 10 сентября по всей стране установили уже 145 612 диагнозов COVID-19. За минувшие сутки количество новых случаев достигло 2 582, такая ситуация сохраняется на протяжении длительного периода.

Карантина в Украине пролонгировали до 31 октября. Впервые их ввели в середине марта этого года.

Всемирная ассоциация здравоохранения бьет тревогу из-за новую масштабную проблему — организация срочно обратилась к всего международного сообщества и настоятельно призвала каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение.

Как сообщал ONLINE.UA, разработка вакцины против коронавируса COVID-19 не станет окончательной победой над пандемией, обратили внимание эксперты ВОЗ. Они подчеркнули, для победы нужно, чтобы люди научились жить с вирусом — ситуация не изменится раньше, чем это произойдет.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Ремдесивир, лечение, Минздрав, Максим Степанов, Украина, коронавірус, эпидемия
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Обновлено:13:11, 10.09.2020

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