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Только не молчите: Alyona Alyona растрогала новым клипом на песню "Сумно"

Культура | Читати новину українською
Только не молчите: Alyona Alyona растрогала новым клипом на песню "Сумно" Фото — скриншот відео

Многих украинцев заставила задуматься резонансная история о журналистке Анастасии Луговой, которая 1 августа 2020 стала жертвой нападения мужчины в поезде Мариуполь — Киев, в котором ехала с сыном. Позже стало известно, что преступник пытался изнасиловать женщину и нанес ей сильные телесные повреждения, однако отважная украинка смогла самостоятельно спастись. После этого скандального события в в Украине начали активно обсуждать тему сексуальных домогательств — не осталась в стороне и известная украинская рэперка Alyona Alyona. Артистка пригласила Анастасию Луговую на съемки своего нового социального клипа "Сумно" и призвала украинцев не молчать о насилии, чтобы спасти свою жизнь и жизнь окружающих, передает ONLINE.UA.

"Анастасия Луговая — главная героиня моего нового видео "Сумно". Та самая девушка, на долю которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына, в поезде Мариуполь — Киев. Эта история цепляет за самое сердце, западает прямо в душу и болит. Эта история для тех, кто попадал в такую ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Только не молчите!", призвала всех украинцев Alyona Alyona.

По словам артистки, через нее проходили различные истории, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными. По словам певицы, можно было долго коперсатися в каждой историй, проясняя подробности событий, но ясным всегда оставался один факт — никто ни при каких обстоятельствах не имеет права совершать насилие над любой личностью.

"Я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшим его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена — это уже большое достижение", — отметила Alyona Alyona.

Новую видеоработу прокомментировала также сама Анастасия Луговая.

"Своим примером я хочу показать — нечего бояться! Пришло время менять свою жизнь к лучшему. Также хочется отметить: люди, не будьте равнодушными к ситуациям, которые происходят на ваших глазах, приходите на помощь, на помощь!", — отметила журналистка.

Кроме того, она поблагодарила Alyona Alyona за такую работу, которая поможет достучаться до людей и спасти или изменить их жизнь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда "Гарри Поттера" актриса Джесси Кейв призналась, что стала жертвой насилия в 14 лет.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Сумно, песня Сумно, клип Сумно, Анастасия Луговая, избиение, музыка, культура, социальные проблемы
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