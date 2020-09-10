Боевики на Донбассе срочно стягивают оружие к линии соприкосновения - что там происходит

Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили украинской власти важные новости — они официально заявили о том, что зафиксировали новые нарушения договоренностей со стороны пророссийских сил на Донбассе. В отчете СММ ОБСЕ отмечается, что во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушение договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020. Отмечается, что еще 7 сентября зафиксировали продолжение имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области. А 8 сентября наблюдатели заметили 5 человек вооруженных формирований с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Также во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц ( Д-30 А "Лягушка", 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня ( БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области. Кроме того, на полигоне близ населенного пункта Бугаевка Луганской было обнаружено двенадцать танков (предположительно Т-64 — 5 единиц; неустановленного типа — 7 единиц) и три вероятно зенитных ракетных комплекса (9К35 " Стрела-10 "). На полигоне вблизи Тернового, Донецкой ОБЛАСТИ, патрулем зафиксировано четыре танка (неустановленного типа), а на полигоне близ Покровки — три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), три буксируемые гаубицы ( Д-30 "Лягушка ", 122 мм) десять танков (неустановленного типа) за пределами выделенных мест хранения", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что зафиксированные факты подтверждают нарушение пророссийскими силами договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020. В первую очередь, по расширению и углублению позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения.

Как сообщал ONLINE.UA, команда главы государства Владимира Зеленского сообщила украинцам неожиданную новость о новом соглашении с боевиками на Донбассе.