Коронавирус поразил главнокомандующего ВСУ - что об этом известно

Новый коронавирус
Информацию о болезни подтвердил полковник Богдан Сеник, начальник управления по связям с общественностью ВСУ.
"Главнокомандующий Вооруженных сил 2 недели находится на самоизоляции. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное", — пояснил он.
Сеник обратил внимание, главнокомандующий самоизолировался сразу после того, как ему показали положительный тест на
Напомним, случаев коронавируса состоянию на 10 сентября насчитывается уже 145 612, за предыдущие сутки количество увеличилось на 2 582. Общее количество умерших и тех, кто выздоровел, достигла 3023 и 65877 соответственно.
Известно, что по состоянию на сентябрь среди больных уже немало украинских политиков, в том числе и народных депутатов — лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко провели две недели в тяжелом состоянии.
Коронавирус
Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус, который терроризирует всю планету с января 2020 года, делает исключений между рядовыми гражданами, звездами или политиками. Накануне госпитализировали почетного патриарха Филарета с соответствующим диагнозом.
По обнародованным данным, врачи диагностировали у него по состоянию на субботу, 5 сентября, воспаление легких. Ранее религиозный деятель пояснил пандемии грехами человечества.