Коронавирус поразил главнокомандующего ВСУ - что об этом известно

Новый коронавирус COVID-19 поражает не только простых людей, его подхватывают известные персоны и политики самого высокого уровня. Инфекцию недавно подтвердили в главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Информацию о болезни подтвердил полковник Богдан Сеник, начальник управления по связям с общественностью ВСУ.

"Главнокомандующий Вооруженных сил 2 недели находится на самоизоляции. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное", — пояснил он.

Сеник обратил внимание, главнокомандующий самоизолировался сразу после того, как ему показали положительный тест на COVID-19 . Впрочем, точно неизвестно, когда именно это произошло.

Напомним, случаев коронавируса состоянию на 10 сентября насчитывается уже 145 612, за предыдущие сутки количество увеличилось на 2 582. Общее количество умерших и тех, кто выздоровел, достигла 3023 и 65877 соответственно.

Известно, что по состоянию на сентябрь среди больных уже немало украинских политиков, в том числе и народных депутатов — лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко провели две недели в тяжелом состоянии.

Коронавирус COVID-19 не обошел и президента Владимира Зеленского, пациенткой стала Первая леди Елена Зеленская. Сейчас она поборола болезнь и чувствует себя хорошо.

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус, который терроризирует всю планету с января 2020 года, делает исключений между рядовыми гражданами, звездами или политиками. Накануне госпитализировали почетного патриарха Филарета с соответствующим диагнозом.

По обнародованным данным, врачи диагностировали у него по состоянию на субботу, 5 сентября, воспаление легких. Ранее религиозный деятель пояснил пандемии грехами человечества.