Украина наконец-то договорилась - в Кабмине порадовали прекрасной новостью

10 сентября глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал ряд соглашений с Испанией во время визита в Мадрид. Стоит обратить внимание на то, что кроме меморандума о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, о котором уже упоминалось ранее, это также соглашения о таможне, двойном налогообложении и кибербезопасности. Что важно понимать, на замену устаревшему соглашению еще с 1985 года Украина подписала Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений. По словам Дмитрия Кулебы, это соглашение окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и содержит предохранители от махинаций. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Второй документ — меморандум о взаимопонимании между МИД Украины и Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании в сфере кибербезопасности, который предусматривает обмен важной информацией и координацию позиций. Третий документ — соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, который предусматривает более тесное сотрудничество между таможенниками Украины и Испании", — говорится в сообщении.

Стоит также напомнить, что Украина в течение последних месяцев успела подписать немало судьбоносных соглашений. Так, 27 августа официально стало известно о том, что исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец и министр экономики Германии Петер Альтмаер наконец смогли договориться о начале энергетического партнерства между двумя странами.

"Уверена, что это станет импульсом для реализации новых стратегически важных проектов по реформированию угольной отрасли и трансформации угольных регионов, развития возобновляемой энергетики, в частности, водородной и ее интеграции в сеть, повышения использования технологий энергоэффективности во всех секторах экономики", — подчеркнула Буславец.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Украина и Румыния подписали важное соглашение о сотрудничестве в военно-технической области — все важные подробности можно найти в нашем материале.