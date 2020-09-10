Это невозможно - у Зеленского остановили коварный план Путина на Донбассе

В Офисе президента Владимира Зеленского неожиданно отменили так называемую инспекцию, связанную с ультиматумом оккупационного режима в Донбассе. Совместная группа представителей сторон и СММ ОБСЕ посетила бы район населенного пункта Шумы, где якобы ВСУ обустроили позиции после 22 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По обнародованным данным, марионетки с ОРДЛО не ожидали конструктивной реакции на ультиматум с украинской стороны. Под влиянием собственной пропаганды они оторвались от реальности, что обусловило неадекватной оценке событий.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не будет. в связи с постоянным изменением запросов российской стороны", — пояснили в Зеленского.

Офис обратил внимание на подтверждение ОБСЕ об отсутствии нарушений перемирия со стороны Украины. Отмечается, что изначально целью "инспекции" был населенный пункт Шумы, где боевики ранее собирались уничтожить "новые" позиции ВСУ. Теперь же они стали выбирать новые районы для "инспекции".

"Украинская сторона по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины. Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых — отсутствие нарушений с нашей стороны", — добавили в ОПУ.

У президента подчеркнули, пока согласованное совместное инспектирование под Шумами провести невозможно.

Как сообщал ONLINE.UA, Трехсторонняя контактная группа провела неотложные переговоры в среду, 9 сентября. Поводом для этого стали несколько ультиматумов оккупационного режима, направленных против украинских сил на Донбассе.