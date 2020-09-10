Команда Путина оказалась в эпицентре громкого международного скандала - первые подробности

Всемирно известный технологический гигант Microsoft неожиданно сообщил одной из основных консультационных фирм кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала мишенью, вероятно, российских хакеров, поддерживаемых командой главы Кремля Владимира Путина. Анонимные источники рассказали о том, что в течение последних двух месяцев попытки взлома были нацелены на сотрудников вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегии и коммуникаций, и работает с Байденом и другими известными демократами. По предварительным данным, хакерам не удалось получить доступ к сетям компании, поскольку они были очень хорошо защищены. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на агентство Reuters.

Пока программистам не удалось узнать, была ли целью хакеров кампания Байдена или они пытались получить доступ к информации о других клиентах SKDK. Однако, стоит обратить внимание на то, что управляющий директор SKDK Анита Данн была директором по коммуникациям Белого дома во время президентства Барака Обамы и работает старшим советником кампании Байдена. Вице-президент SKDK Хиллари Розен не захотела отвечать на запрос журналистов. От комментариев также отказался представитель главного конкурента Трампа — Джо Байдена.

Однако команда главы Кремля Владимира Путина очень быстро отреагировала на новый скандал, в эпицентре которого оказалась. Так, постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков в своем стиле назвал эти обвинения "чушью". Как известно, российские власти не раз отрицала использования кибератак для вмешательства в выборы в других странах.

"SKDK тесно связана с Демократической партией, участвовала в шести президентских кампаниях и многочисленных выборах в Конгресс. Кроме текущей работы на Байдена, в 2018 году фирма работала над успешными выборами губернаторов в Канзасе и Коннектикуте", — говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Дональда Трампа сделала Владимиру Путину последнее предупреждение после отравления Алексея Навального. Так, глава Госдепа Майк Помпео подчеркнул, попытки отравить политических диссидентов ставят "черные метки" на страны.