Причиной разложения жизни на поверхности Земли могли стать метеориты. считают ученые. Космические объекты могли падать на нашу планету и приносить таким образом необходимые для того субстанции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Astrobiology.

По мнению экспертов, эти "зародыши" жизни существовали и развивались постепенно в ударных кратерах. В прошлом Землю гораздо чаще поражали такие гости — именно они могли принести вместе с водой органические вещества.

Отмечается, что кратеры могли стать вместилищем для життетворчих субстанций, однако не сразу — расплавленная участок в породе не способна поддержать зарождения новых форм. Позже она остывала, а вот столкновение могло спровоцировать вывода из-под поверхности гидротермальных источников — вместе с питательными веществами.

"Коротко говоря, они создают оазисы для жизни", — так журнал цитирует профессора Западного университета Калифорнии Гордона Осински, одного из авторов исследования.

Сейчас ученым очень трудно воспроизвести подобные условия на Земле ради эксперимента. Нет возможности реконструировать кратеры, поскольку они потеряны после миллиардов лет тектонического движения, вулканических процессов или эрозии.

"Вероятно, мы никогда не узнаем окончательно, где именно возникла жизнь на Земле", — добавил Осински.

В то же время ученые призывают обратить внимание на марсианские кратеры — возможно, там удастся найти след в жизни. которое так и не расцвела.

Как сообщал ONLINE.UA, представители NASA решили отказаться от места на российском космическом корабле "Союз" для американских космонавтов. "Лодка" должен направить экипаж Международной космической станции уже весной. Это — фынансовы потери прежде всего для "Роскосмоса".