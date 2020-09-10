Ученые срочно остановили испытания перспективной вакцины против COVID-19 - что случилось

Испытания одной из перспективных испытаний вакцины против коронавируса остановлены. Препарат компании AstraZeneca на одном из этапов, вероятно, отличился воспалением в организме участника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, участниками которой по всему миру станут 30 000 человек. До этого он успешно прошел вторую стадию и продемонстрировал эффективную иммунный ответ. Симптомы — головная ты мышечная боль, жар — были исключительно легкими и средними.

В Великобритании и Индии продолжается промежуточное тестирование — так называемая фаза двух третей. Именно в ее участника обнаружили вероятную реакцию, что спровоцировало временную паузу — у пациента диагностировали поперечный миелит, характеризующий воспаление в отделах спинного мозга.

Сейчас ученые пытаются, выяснить, связано ли это прямо с препаратом AZD1222. Разработчики назвали паузу "обычным делом, которая должна происходить каждый раз, когда на испытаниях оказывается потенциально необъяснимое заболевание", это необходимо для гарантии чистоты процесса.

На третьей фазе сейчас находятся 9 перспективных вакцин в разных странах. Препарат AstraZeneca стал первым, который получил паузы, хотя такое явление не редкое для таких исследований и проектов.

По состоянию на 10 сентября по всему миру подтвердили уже почти 28 миллионов диагнозов COVID-19 .