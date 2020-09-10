Новости

Лента новостей

Ученые срочно остановили испытания перспективной вакцины против COVID-19 - что случилось

Технологии | Читати новину українською
Ученые срочно остановили испытания перспективной вакцины против COVID-19 - что случилось Коронавірус (фото — pixabay.com)

Испытания одной из перспективных испытаний вакцины против коронавируса остановлены. Препарат компании AstraZeneca на одном из этапов, вероятно, отличился воспалением в организме участника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, участниками которой по всему миру станут 30 000 человек. До этого он успешно прошел вторую стадию и продемонстрировал эффективную иммунный ответ. Симптомы — головная ты мышечная боль, жар — были исключительно легкими и средними.

В Великобритании и Индии продолжается промежуточное тестирование — так называемая фаза двух третей. Именно в ее участника обнаружили вероятную реакцию, что спровоцировало временную паузу — у пациента диагностировали поперечный миелит, характеризующий воспаление в отделах спинного мозга.

Сейчас ученые пытаются, выяснить, связано ли это прямо с препаратом AZD1222. Разработчики назвали паузу "обычным делом, которая должна происходить каждый раз, когда на испытаниях оказывается потенциально необъяснимое заболевание", это необходимо для гарантии чистоты процесса.

На третьей фазе сейчас находятся 9 перспективных вакцин в разных странах. Препарат AstraZeneca стал первым, который получил паузы, хотя такое явление не редкое для таких исследований и проектов.

По состоянию на 10 сентября по всему миру подтвердили уже почти 28 миллионов диагнозов COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, разработка вакцины против коронавируса COVID-19 не станет окончательной победой над пандемией, обратили внимание эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они подчеркнули, для победы нужно, чтобы люди научились жить с вирусом.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, AstraZeneca, вакцина, медицина, лечение, пандемия, наука
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 145612 +2582
Выздоровели 65877 +1174
Летальные 3023 +44

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 10.09.2020

Курс валют 10.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,8
27,85
27,85
EUR
32,93
32,99
32,99
GBP
36,03
36,09
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...