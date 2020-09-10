Проблема столетия - о какой новой угрозе вам не рассказывает власть

Очень многие страны и влиятельные организации продолжают активный поиск жизнеспособной вакцины против коронавируса, однако о еще одной масштабной проблеме, с которой придется столкнуться в ближайшем будущем, власть почему-то пока молчит. Стоит обратить внимание на то, что сейчас другой насущный вопрос уже начинает выходить на первый план: как транспортировать миллиарды доз из фабрик в больницы. Что важно понимать, Европейский Союз, а также США, Великобритания, Китай и многие другие страны уже заключили предварительные соглашения с крупнейшими фармацевтическими компаниями для того, чтобы обеспечить достаточную мощность производства вакцины, как только она станет доступной. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.

Несмотря на то, что власть ЕС может похвастаться значительным потенциалом производства вакцин, и новая Стратегия вакцинации блока имеет целью обязать компании производить лечение в ЕС, может возникнуть логистический коллапс, если политики не подготовятся должным образом. Что важно понимать, вакцины нужно транспортировать в соответствии со строгими правилами, в условиях с контролем температуры, чтобы гарантировать их качество, и они должны прибыть к месту назначения в пределах определенного срока, чтобы быть эффективными.

"Безопасная доставка вакцин COVID-19 будет миссией века для мировой авиационной грузовой отрасли. Но ее нельзя осуществить без тщательного предварительного планирования. И сейчас настало для этого время", — отметил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк.

Стоит обратить внимание на то, что кроме проблем с авиаперевозкам, существует также вопрос безопасности. Вакцину — которая будет чрезвычайно ценным товаром — придется доставлять во все уголки планеты, а IATA предупреждает, что вмешательство и кражи станут неотъемлемыми проблемами.

"Автомобильный транспорт также будет решающим фактором при доставке, но Международный союз автомобильного транспорта и Европейская федерация транспортных работников продолжают предупреждать, что Европа страдает от отсутствия безопасных и надежных мест для парковки грузовиков, что может поставить под угрозу доставку", — говорится в сообщении.

Известно, что ЕК просит членов ЕС подписать совместный документ по вопросам пограничных мер, чтобы гармонизировать подход блока к критериям путешествий.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, мир всколыхнул новый громкий скандал на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса.