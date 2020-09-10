Оккупанты прицельно обстреляли ВСУ на Донбассе - шокирующие детали от штаба

Враг Донбассе нанес прицельный удар в направлении украинских позиций. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области, где должна была состояться совместная с ОБСЕ инспекция. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

По обнародованным данным, это произошло вскоре после отказа украинской стороны от проведения данной встречи.

"Сегодня, в 14.15 (10 сентября — ONLINE.UA), российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шуми. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", — заявили в штабе.

Отмечается, что представители СЦКК и миссии ОБСЕ, вместе с военнослужащими, были в безопасности, поскольку разведка заранее установила намерения врага о циничном обстрел.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", — добавил командования.

Напомним, боевики "ДНР" недавно ставили несколько ультиматумов Украины и требовали убрать позиции ВСУ, которые якобы появились в Шумами уже после 22 июля — дня согласования перемирие. Оккупанты угрожали уничтожить их огнем.

Стороны срочных переговорах ТКГ согласились провести совместную с ОБСЕ инспекцию в соответствующем районе Донецкой области. Украинская сторона отказалась от таких планов, поскольку агрессор нарушил договоренности об инспектировании.

Как сообщал ONLINE.UA Офис президента обратил внимание на подтверждение ОБСЕ об отсутствии нарушений перемирия со стороны Украины. Отмечается, что изначально целью "инспекции" был населенный пункт Шумы, где боевики ранее собирались уничтожить "новые" позиции ВСУ. Теперь же они стали выбирать новые районы для "инспекции".