Ничего не может сделать - у Путина дерзко ответили на обвинения США

Недавно глава Государственного департамента США Майк Помпео ошеломил мир резонансным заявлением — он обратил внимание на то, что есть "существенная вероятность" того, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят высокопоставленные российские чиновники. Что интересно, хотя Помпео и не стал непосредственно возлагать вину на российское правительство, он не стал исключать его причастности к отравлению. Представитель Трампа подчеркнул, что попытки отравить политических диссидентов ставят "черные метки" на страны. На его обвинения мгновенно отреагировал член команды главы Кремля Владимира Путина и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он в своем стиле назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД РФ.

Мы привыкли к голословным обвинениям. И когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому немецкое правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, то это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, (...) и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского "Боинга", — подчеркнул Сергей Лавров.

Кроме того, российский дипломат начал жаловаться на то, что в этих случаях Кремль не отказывался от сотрудничества в расследовании и предоставлял необходимую информацию, но тогда РФ якобы отвечала, что под сотрудничеством подразумевают признание Россией своей вины.

Стоит также напомнить, что недавно люди Путина и МИД РФ срочно вызвали посла ФРГ в РФ из-за заявлений немецкого лидера Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Одиозная представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что посла вызывают из-за того, что Берлин постоянно озвучивает предположение о причастности Кремля к отравлению Навального.

Как сообщал ONLINE.UA, 10 сентября стало известно, как себя сейчас чувствует российский оппозиционер Алексей Навальный.