Богдана неожиданно вызвали на допрос на фоне скандала - что случилось

Андрей Богдан, недавно занимал должность руководителя Офиса президента Владимира Зеленского, недавно выступил с интервью, в котором раскритиковал действующую власть. Сейчас его вызывает на допрос Государственное бюро расследований. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Пресс-служба ведомства.

По обнародованным данным, поводом стало заявление политика и адвоката о "договоренности" по Крыму между Киевом и Москвой.

"9 сентября 2020 в интервью одному из изданий ексголова Офиса Президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов статуса Крыма, авиасообщение с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, непредвиденные законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ", — отметили в ГБР.

Именно по этому поводу представители учреждения приглашают Богдана для дальнейших следственных действий и проверки фактов, он вспомнил. Все это — в качестве свидетеля.

"ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации", — добавили детективы.

Напомним, Андрей Богдан в интервью рассказал, что крайне недоволен политикой команды президента Владимира Зеленского. Тот якобы вообще ничего не понимает в государственной деятельности, однако его окружения состоит из таких же политических дилетантов, которые успешно убеждают лидера.

Богдан возглавлял ОПГ с 21 мая 2019 до 21 февраля 2020 году. Его назначение стало фактическим нарушением законодательства, поскольку ранее адвокат попал под люстрацию за труд в правительстве Николая Азарова.

Как сообщал ONLINE.UA, нардепа от "Слуги народа" Гео Лерос, недавно публично обозвал украинского лидера Владимира Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала", вызвали на допрос в Государственный бюро расследований за дела о якобы уклонение от уплаты налогов.