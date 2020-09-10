Чего на самом деле очень боится Путин - неожиданное признание Кремля

Команда российского президента Владимира Путина продолжает упорно убеждать международное сообщество, что в Беларуси есть много людей, которые поддерживают действующего президента Александра Лукашенко. Что важно понимать, его не признают легитимным многие страны. Однако официальная Москва убеждает мир, что даже массовые протесты не являются свидетельством того, что абсолютно все белорусы выступают против Лукашенко. Также неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно для всех публично признался, чего на самом деле боится сам Владимир Путин. По его словам, президент РФ в ужасе от мысли, что в России, во время выборов в 2024 году, может повториться "белорусский сценарий". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Что касается белорусских событий, всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том, эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских события, мы, конечно, не имеем право забывать об огромном количестве белорусов, которые искренне поддерживают своего президента", — заявил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в Беларуси очень много граждан поддерживают Лукашенко. Он в очередной раз обратил внимание на то, что "даже массовая акция протеста не свидетельствует, что абсолютно все белорусы выступают против президента". Также официальная Москва в своем стиле утверждает, что с ситуацией должны разбираться сами белорусы. По мнению команды Путина, ни одна страна не имеет права влезать в их дела — "ни мы, ни другие страны Европы или мира".

В то же время Песков и другие люди Путина надеются, что Россию обойдет "белорусский сценарий" на выборах 2024 года.

"Политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию, и будем надеяться, что так и будет", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко наконец прокомментировал громкий скандал, связанный с Украиной и РФ и рассказал о том, как бесстыдно обманул команду Владимира Зеленского.