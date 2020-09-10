Новое заявление Трампа о коронавирусе возмутила США - в чем дело

Президент США Дональд Трамп умышленно преуменьшал угрозу, которую представляет коронавирус COVID-19 . С таким заявлением выступил журналист Боб Вудворт и обратил внимание на наличие аудиозаписи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NPR.

По словам журналиста, он брал интервью у американского лидера. На аудиозаписях якобы можно услышать, как Трамп рассказывает о своей осведомленности об опасности еще в феврале.

Президент утверждал, что во время публичных заявлений сознательно уменьшал опасность, поскольку пытался бороться с паникой.

Согласно сведениям Latin Times, Трамп начал делать соответствующие заявления после 13 марта, когда на территории Соединенных Штатов ввели чрезвычайную ситуацию.

"Я хотел всегда это нивелировать. Мне все еще нравится нивелировать угрозу, потому что я не хочу создавать панику". — утверждал он.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани объявила, что американский президент пытался сохранять в состоянии покоя общество в вопросе пандемии COVID-19 .

Напомним, США по состоянию на начало осени многие недели содержатся на первом месте антирейтинга стран, наиболее пораженных инфекцией. На 10 сентября там установили уже более 6 миллионов диагнозов из почти 28 миллионов в мире в целом. Около 190 тысяч американцев умерли от COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, номинантом на Нобелевскую премию мира неожиданно стал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его выдвинул представитель парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде, который настаивает, что именно американский государственный лидер принес мир между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Именно при посредничестве США у стран согласовали мирный договор.